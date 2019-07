Sosok Keponakan Maia Estianty, Diandra Marsha Shafiera yang Lulus ITB Kurang dari 3 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah sosok keponakan Maia Estianty, Diandra Marsha Shafiera yang lulus ITB hanya memerlukan waktu kurang dari 3 tahun.

Memang, sosok keponakan Maia Estianty, Diandra Marsha Shafiera memang jarang terekspos media.

Diandra Marsha Shafiera merupakan putri dari kakak Maia Estianty, Pinky Evianty.

Meski tak terjun ke dunia hiburan seperti Maia Estianty, Diandra Marsha Shafiera ternyata tak kalah mempesona dibanding sang tante, lho!

Baca: Beda Jenis Kebohongan Barbie Kumalasari dan Pablo Benua Menurut Psikolog, Sama-sama Mythomania?

Baca: Masa Sulit Krisdayanti & Anang Hermansyah Diceritakan ke Azriel, Reaksi Putra Tiri Ashanty Disorot

Sosok Diandra sempat mencuri perhatian karena wajahnya yang cantik.

Bagaimana tidak, dara berhijab itu memiliki paras rupawan layaknya Maia Estianty.

Diandra Marsha Shafiera sempat mencuri perhatian saat ia mengabarkan kabar pernikahan sang ibunda Pinky Evianty, yang tak lain adalah kakak Maia Estianty pada 3 Maret 2019 lalu.

Kala itu, ia membagikan potret Pinky Evianty yang tampil anggun dalam balutan kebaya putih di momen akad nikah.

"Terimakasih 19 tahun perjuangannya Mam, words couldn’t describe how happy I am on your new beginning, you deserve all the happiness in the world @pinkyevianty," tulisnya di kolom caption.

Lama tak terdengar kabarnya, Diandra Marsha Shafiera baru-baru ini menorehkan sebuah prestasi di bidang akademik.