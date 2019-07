LINK Link Live Streaming Manny Pacquiao vs Keith Thurman Tinju Dunia Kelas Welter WBA, Live Mola TV

Live Streaming Mola TV Tinju Dunia Manny Pacquiao vs Keith Thurman di kelas welter WBA

Live streaming Manny Pacquiao vs Keith Thurman Siaran Tinju Dunia kelas welter WBA di Mola TV pada Minggu (21/7/2019) pagi.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Manny Pacquiao vs Keith Thurman tersaji di kelas welter World Boxing Association (WBA) di Mola TV pada Minggu (21/7/2019) pagi jam 08.00 WIB

Duel Tinju Dunia antara Manny Pacquiao vs Keith Thurman dijadwalkan disiarkan secara live streaming Mola TV (www.molatv.com).

Namun Pertandingan tinju dunia Pacman vs Thurman tidak disiarkan langsung di televisi nasional. Link Live Streaming Manny Pacquiao vs Keith Thurman ada di bagian berita ini via live streaming Mola TV

Pertarungan ini akan memperebutkan sabuk juara dunia kelas welter WBA (Super) yang saat ini digenggam Thurman. Meski kedua petinju ini terpaut usia yang cukup jauh yaitu 10 tahun, tetap saja duel Pacquiao vs diprediksi bakal berlangsung sengit.

Sebelumnya, Manny Pacquiao berhasil menang pada laga terakhirnya melawan Adrien Broner yang digelar pada bulan Januari lalu.

Sementara itu, Keith Thurman merupakan petinju dengan rekor tanding yang cukup impresif.

Dari 30 laga yang sudah dijalani, petinju 31 tahun ini memenangi 29 di antaranya sedangkan satu sisanya berakhir dengan no contest.

Jelang laga, yang digelar di MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, Manny Pacquiao tampak sudah sangat siap untuk naik ring kali ini.

Pun demikian dengan Thurman yang mengaku percaya diri menghadapi pertarungan ini.