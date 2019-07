Video Unggahan Luna Maya Singgung Kabar Bahagia Jelang Agustus, Berkaitan dengan Faisal Nasimuddin?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Video Unggahan Luna Maya Singgung Kabar Bahagia Jelang Agustus Nanti, Berkaitan dengan Faisal Nasimuddin?

Luna Maya baru-baru ini kembali diperbincangkan setelah mengunggah video di akun Instagramnya.

Unggahan Luna Maya membagikan sebuah video dengan tema yang berkaitan dengan bulan Agustus.

Mantan kekasih Reino Barack juga mendapatkan respon warganet dengan berbagai komentar perihal unggahannya tersebut.

Diketahui, Luna Maya mengunggah sebuah video bertema 17 Agustus, namun video tersebut justru membuat warganet salah fokus.

Baca: Ekspresi Putri Aisyahrani Lihat Kelakuan Reino Barack Disorot, Keponakan Syahrini Ketakutan

Baca: Protes Keras Nathania Putri Ahok Alias BTP Atas Kehadiran Puput Nastiti Devi Demi Bela Veronica Tan

Baca: Respons Aneh Ammar Zoni Saat Ditanya Usia Kandungan Irish Bella, Pemeran Cinta Suci Sebutkan Ini

Baca: Penampilan Perdana Ayu Ting Ting di OVJ Hingga Nasib Pesbukers yang Sisakan Raffi Ahmad & Eko Patrio

Hal tersebut berkaitan dengan bulan Agustus yang sempat disinggung Luna Maya beberapa waktu lalu dalam sebuah acara talkshow.

Berikut adalah komentar warganet terkait unggahan Luna Maya,

"kita semua juga siap menyambut agustus untuk kk moon.. yeah semangat 45," tulis akun @and.anstsyaa

"for Indonesia and for ma Queeeeen Moon," tulis akun @tikarini_

"Menunggu agustus, merdeka ya moon. Merdekaaaa... Merdekaaa," tulis akun @yuliadwie.