LINK Live Streaming Mola TV! Jadwal Liverpool vs Sevilla di Laga Pramusim 2019, Senin (22/7)

Link live streaming Mola TV dan jadwal Liverpool vs Sevilla dalam laga pramusim 2019 jelang Liga Inggris dan Liga Spanyol akan disajikan.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pertandingan Liverpool vs Sevilla dalam laga tur pra musim 2019 dijadwalkan berlangsung pada Senin (21/7/2019). Laga bisa disaksikan via live streaming Liverpool vs Sevilla via Mola TV.

Laga Liverpool vs Sevilla tidak disiarkan langsung oleh televisi nasional. Namun laga Liverpool vs Sevilla bisa disaksikan lewat sejumlah laman penyedia tayangan live streaming Mola.TV mulai pukul 05.00 WIB.

Juara bertahan Champions League, Liverpool, akan menjalani laga pramusim ke-4 mereka kala meladeni wakil dari La Liga, Sevilla, di Boston, Massachushetts, Amerika Serikat.

Baca: Hasil Akhir Juventus vs Tottenham Hotspur di ICC 2019, Skor Akhir 2-3, Gol Cristiano Ronaldo Sia-sia

The Reds, julukan Liverpool akan berupaya kembali ke jalur kemenangan pasca tumbang 2-3 dari Borussia Dortmund di laga terakhir.

Tiga gol kemenangan Dortmund dinilai berasal dari ketidaksigapan barisan pertahanan Liverpool dalam menghalau serangan.

Gol pembuka Dortmund berawal dari kesalahan Nathaniel Clyne yang gagal membuat sapuan bersih. Gol kedua lahir akibat kegagalan menghalau serangan dari bola mati.

Sementara gol kemenangan Dortmund terjadi setelah pemain The Reds, Yasser Larouci, kehilangan penguasaan bola di wilayahnya sendiri.

Seusai laga, Juergen Klopp menyoroti hasil minor yang diraih timnya dan menegaskan bahwa Liverpool perlu berbenah jelang laga berikutnya.

"Kami kebobolan tiga gol akibat kurangnya koordinasi di lini belakang. Saat Anda mengganti susunan pemain, sulit untuk membuat koordinasi," kata Klopp dilansir dari Liverpool Echo.