Luna Maya mendadak 'risih' karena Faisal Nasimuddin, eks Ariel Noah minta sang pengusaha serius.

Berkali-kali digosipkan dengan Faisal Nasimuddin, Luna Maya akhirnya menunjukkan sikapnya pada sang pengusaha tersebut.

Jika selama ini Luna Maya dan Faisal Faisal Nasimuddin hanya diketahui saling berinteraksi di sosial media, akhirnya keduanya bertemu dalam satu panggung.

Pertemuan Luna Maya dan 'Faisal Nasimuddin', Selasa (23/07/2019) di acara Rumah Seleb tersebut tidak terjadi dalam artian yang sebenarnya.

Melainkan Luna Maya mendapatkan sugesti dari ahli hipnoterapis profesional, Ferdians Setiadi yang menyebut jika Luna melihat Faisal Nasimuddin pada sosok komedian Anwar Sanjaya.

Mengutip dari saluran Youtube Rumah Seleb, Rabu (24/07/2019) Luna Maya nampak tersipu juga salah tingkah melihat Anwar alias Faisal Nasimuddin yang duduk di sampingnya.

Raffi Ahmad pun memancing pembicaraan dengan 'Faisal Nasimuddin' palsu ini.

"How are you (apa kabarmu?)," tanya Raffi.

Sayangnya Anwar yang tak terlalu lancar berbahasa Inggris itu justru 'menghancurkan' imej Faisal.

"I fine (seharusnya I am fine)," ucap Anwar.