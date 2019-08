Link Live streaming Thailand Open 2019 di Youtube Badminton Thailand Official, Marcus/Kevin Main

Live streaming Thailand Open 2019 babak kedua via Youtube Badminton Thailand Official dapat diakses mulai Kamis, 1 Agustus 2019 Siang

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live streaming Thailand Open 2019 babak 2 yang dapat diakses pada Kamis (1/8/2019).

Thailand Open 2019 tidak disiarkan langsung di TV Nasional.

Live streaming Thailand Open 2019 dapat diakses di streaming youtube.com Badminton Thailand Official, yang akan menampilkan pertandingan sengit di antaranya Marcus/Kevin vs Ou Xuan Yi/Zhang Nan (China) dan Fajar/Rian vs Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty (India) mulai pukul 13.45 Wib.

Baca: SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Thailand Open 2019, Marcus/Kevin & Fajar/Rian Main

Baca: LINK Live Streaming Thailand Open 2019 Kamis (1/8) di Badminton Thailand Official, Marcus/Kevin Main

Live streaming Thailand Open 2019 juga dapat ditonton di youtube BWF pada babak perempatfinal.

Setelah menuntaskan seluruh laga, Indonesia pada akhirnya mampu meloloskan sembilan wakilnya menembus babak kedua Thailand Open 2019.

Greysia Polii/Apriyani Rahayu menjadi wakil Indonesia pertama yang mampu meraih kemenangan pada hari ini.

Kemenangan itu didapat Greysia/Apriyani kala melakoni laga Derbi Merah Putih kontra Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto.

Baca: Live Indosiar! Prediksi & Live Streaming Bali United vs PSM Makassar di Liga 1 2019 Malam ini

Baca: Striker Timor Leste Pembobol Gawang Timnas U-15 Indonesia Diduga Usia 22 Tahun, AFF Siap Investigasi

Greysia Polii/Apriyani Rahayu mendapat perlawanan sulit dari kompatriotnya itu sebelum memenangkan laga dengan skor 24-22, 26-24.

Setelah itu, sejumlah pemain tunggal Merah Putih mampu memetik kemenangan dalam turnamen BWF World Tour Super 500 tersebut.