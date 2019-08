Tak Banyak yang Tahu, Ternyata Perjalanan Karir Rektor ULM Sutarto Hadi Penuh Tangis dan Air Mata!

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Menulis dan terus menulis. Itulah yang dilakukan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Prof Dr H Sutarto Hadi MSi MSc. Terbaru dia menulis perjalanan kariernya mulai dari guru sampai guru besar.

Sejak jadi dosen sampai menjabat rektor. Buku berjudul Membingkai Bayang-bayang diterbitkan oleh Elex Media Komputindo (2019) dalam format cetak dan digital.

Buku diluncurkan dan dibedah di Theatre Hall ULM pada Kamis (1/8). Berikut petikan wawancara Banjarmasin Post bersama Sutarto mengenai bukunya, Rabu (31/7).

Selamat atas hasil karyanya Membingkai Bayang-bayang. Ini buku yang ke berapa Prof ? Dan apa yang membuatnya istimewa ?

Ya. Terima kasih. Ini buku yang kelima. Istimewa karena merupakan buku yang menceritakan perjalanan hidup saya.

Apa saja di antaranya yang dibagikan dari perjalanan hidup Anda?

Perjalanan pendidikan dan perjalanan karier. Penuh perjuangan, suka dan duka dilewati. Penuh tangis dan air mata. Banyak pelajaran yang bisa dipetik, terutama untuk anak-anak muda yang ingin meraih sukses dalam pendidikan dan karier.

Selama jadi dosen hingga rektor, Anda tentu tidak satu dua kali ke luar negeri. Apakah perjalanan itu juga dikupas dalam buku?

Oh ya betul sekali, buku itu juga berisi tentang pengalaman saya mengunjungi berbagai kota di dunia. Banyak yang dilihat banyak pelajaran yang dipetik. Saya bersyukur bisa berbagi pengalaman kepada para pembaca.

Apalagi yang paling istimewa dibagikan dalam buku ini ?

Yang juga menarik dari buku ini adalah kisah perjuangan untuk mendapatkan dana Islamic Development Bank (IsDB). Hampir gagal. Tapi berkat keteguhan memperjuangkan akhirnya dapat dan mengubah wajah ULM luar dalam.

Sepertinya begitu lengkap kisah yang dicurahkan pada buku itu. Apakah ada bagian yang menceritakan suasana internal ULM. Misal pemilihan rektor yang sempat ramai?

Lengkap. Proses pemilihan rektor yang penuh dinamika juga tertuang dalam buku ini. Penuh intrik dan hujatan dari beberapa pihak. Proses itu betul-betul menguras emosi dan perlu kesabaran ekstra.

Dari pengamatan, buku sudah tersebar dan mendapat banyak apresiasi. Bagaimana sambutan Anda?

Buku telah tersebar di seluruh Indonesia. Saya bersyukur ternyata sambutan masyarakat luar biasa. Saya berterima kasih kepada penerbit Elex Media Komputindo dari Kelompok Kompas Gramedia, penerbit terkemuka di Indonesia yang telah menerbitkan buku saya dan meledak di pasar menjadi national best seller.

Ada banyak testimoni dari pembaca buku ya Prof? Bisa disebutkan di antaranya dan dari siapa?

Ya ada banyak sekali. Ada di antaranya dari Amalia Rezeki dari Sahabat Bekantan Indonesia yang mengatakan buku ini best motivation book especially for young generation to motivate growing and getting success being a leader, dynamic struggle, showing the real solution of problem against the challenges.

Juga ada testimoni dari Muhammad Yusuf, alumni ULM yang menyebutkan buku layak dibaca bagi siapapun yang ingin menggugah semangat dan memompa motivasi diri untuk mencapai cita tertinggi. Juga komentar dari kritikus sastra ULM Dr sainul Hermawan. Lalu ada testimoni dari Dr Atiek Winarti, Wakil Dekan 2 FKIP ULM, yang di antaranya mengatakan buku ini untuk belajar bagaimana menjadi lebih mawas dalam memaknai setiap pengalaman hidup. (banjarmasinpost.co.id/kur)