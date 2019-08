Wow! BTS Raup Rp 1,3 Triliun dari Tur Speak Yourself, di Jepang Saja Dapat Rp 282 Miliar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Boyband asal Korea Selatan BTS membuktikan kekuatannya sebagai salah satu artis musik paling sukses sepanjang 2019.

Boyband asuhan Big Hit Entertainment itu berhasil meraup 20,3 juta dollar AS hanya dari empat konser di Jepang.

Menurut data yang dirilis Billboard Boxscore, konser di Yanmar Stadium Nagai, Osaka (5-6 Juli) dan Shizuoka Stadium, Shizukoa (13-14 Juli) dihadiri 208.707 penonton.

Total pendapatan yang diraup dari empat konser Love Yourself: Speak Yourself itu adalah 20.318.927 dollar AS atau sekitar Rp 282,5 miliar.

Dengan demikian total tur Love Yourself: Speak Yourself yang dimulai dari Amerika Serikat pada 4 Mei lalu telah menghasilkan total 99,3 juta dollar AS atau setara dengan Rp 1,38 triliun.

Sebagai informasi, BTS menggelar tur Speak Yourself di tiga stadion besar di AS, yakni Rose Bowl (Pasadena), Soldier Field (Chicago), dan Metlife Stadium (New Jersey).

Tur dilanjutkan dengan dua konser di stadion Allianz Parque, Sao Paulo, Brasil.

BTS kemudian singgah di Stadion Wembley, London (Inggris) dan Stade de France, Paris (Perancis).

BTS menggelar dua kali konser di setiap kota atau 16 konser secara total sejak 4 Mei lalu.

Jika dirata-rata, setiap konser Speak Yourself BTS menghasilkan 6,2 juta dollar AS (Rp 86,2 miliar) dan dihadiri 50.945 penonton.