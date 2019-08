Siaran Langsung TV One & Link Live Streaming Madura FC vs Persik Kediri Liga 2 2019 Jam 15.00 WIB

Live Streaming TV One Madura FC vs Persik Kediri di Liga 2 2019

Berikut Link Live Streaming Madura FC vs Persik Kediri duel lanjutan Liga 2 2019 di TV One Sore Ini di bagian berita ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan live streaming Madura FC vs Persik Kediri Liga 2 2019 yang akan siaran langsung TV One mulai pukul 15.00 Wib.

Live streaming TV One laga Madura FC vs Persik Kediri dalam Liga 2 2019 Pekan 9 yang dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TV One.

Laga Madura FC vs Persik Kediri bakal dihelat di Stadion A Yani, Sumenep, Jumat (2/8/2019) dan bisa diakses via Live Streaming TV One.

Meskipun menyambut laga pekan sembilan Liga 2 2019 Wilayah Timur tersebut, Persik sedang dalam trend positif setelah tiga laga terakhir selalu bisa raih poin.

Menang 0-2 dari Persiba Balikpapan (20/7/2019), imbangi Mitra Kukar 0-0 (24/7/2019), terakhir menang 2-0 dari Persatu Tuban (29/7/2019).

Tak hanya impresif tiga laga terakhir. Catatan laga tandang Persik juga cukup dominan. Dari empat laga kandang yang sudah dilkoni, dua laga berhasil dimenangkan, dua laga lainnya berakhir imbang.

“Menghadapi Madura FC sama seperti lawan-lawan kemarin, Madura FC tim kuat, berat juga melakoni laga lawan Madura FC, Insya Allah kami akan rebut poin,” terang Budihardjo Thalib saat jumpa pers di Sumenep yang dikutip dari Surya.co.id, Kamis (1/8/2019) malam.

Sejauh ini Persik tampil cukup dominan, dari delapan laga yang sudah dilakoni, hanya satu laga telan kekalahan. Empat laga berhasil dimenangkan, tiga laga sisanya berakhir imbang.

Berkat catatan impresif tersebut, Persik hingga saat ini menjadi pemuncak klasemen Liga 2 2019 Wilayah Timur dengan bekal 15 poin.