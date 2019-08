LIVE MOLA TV - Jadwal Live Streaming Manchester United vs AC Milan di ICC 2019, Syarat MU Juara

Jadwal Live Streaming Mola TV Manchester United vs AC Milan di ICC 2019

Link Live Streaming Manchester United vs AC Milan di ICC 2019 dapat diakses di Mola TV, MU berpeluang juara.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Manchester United vs AC Milan via Live Streming Mola TV dalam ajang ICC 2019.

Laga Man United vs AC Milan di ajang International Champions Cup (ICC) 2019 akan digelar di Millenium Stadion, Wales. pada Minggu (04/08/2019) dini hari.

Live streaming Manchester United vs AC Milan (MU vs AC Milan) di ICC 2019 dapat diakses via Live Streaming Mola TV di website mola.tv mulai pukul 00.30 Wib.

Tim Setan Merah, julukan untuk Man United, masih memiliki peluang untuk memenangkan Piala Champions Internasional .

Sebelumnya Manchester United telah memenangkan dua pertandingan pembukaan turnamen pra-musim mereka sejauh ini.

United mengalahkan Inter Milan 1-0 di Singapura dan menang 2-1 atas Tottenham di Shanghai.

Benfica saat ini memuncaki klasemen ICC dengan poin maksimal dari tiga pertandingan mereka, dengan selisih gol +5.

Sedangkan Manchester United memiliki selisih gol +2, dan akan naik ke atas jika mereka mencetak lebih dari tiga gol dan mengalahkan Milan dengan selisih tiga gol.

Di laga ini kemungkinan besar akan menjadi pra musim terakhir bagi Ole Gunnar Solskjaer sebelum laga perdana di Liga Inggris.