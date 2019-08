Durasi Film IT : Chapter Two Nyaris Saingi Avengers : Endgame

Film IT : Chapter Two

BANJARMASINPOST.CO.ID - Durasi film IT : Chapter Two ternyata nyaris menyaingi lamanya film Avengers : Endgame.

Satu lagi film di 2019 yang dipastikan berdurasi lebih dari 2 jam setelah Avengers : Endgame yakni IT : Chapter Two.

Mengutip berita dari Grid.ID, film horor IT Chapter Two tidak hanya menjanjikan adegan menegangkan tapi juga durasi tayang yang cukup lama.

Berbicara kepada Digital Spy, sang sutradara, Andy Muschietti mengatakan bahwa IT Chapter Two akan berdurasi sekitar 2 jam lebih 45 menit.

Andy lanjut menjelaskan alasan mengapa IT Chapter Two sampai memiliki durasi hampir 3 jam.

"Pada awalnya, ketika sedang menulis, semua yang kamu masukan sangat penting bagi kisahnya."

"Namun ketika film diedit dan berdurasi 4 jam, kamu menyadari bahwa ada beberapa adegan dapat dihilangkan tanpa mengurangi esensi cerita."

"Kami akhirnya memiliki film yang berdurasi 2 jam 45 menit dan temponya sangat bagus," ujar Andy Muschiett dikutip dari Metro UK.

Meski berdurasi tayang lama, Andy mengungkap belum ada orang yang mengeluhkan film garapannya itu.

Diadaptasi dari novel karangan Stephen King, IT Chapter Two merupakan sekuel dari film IT.