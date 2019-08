LINK Live Streaming SCTV & Jadwal Timnas Indonesia U-18 Vs Filipina di Piala AFF U-18 2019 Hari Ini

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-18 Vs Filipina di Piala AFF U-18 2019 dapat diakses Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung dan live streaming SCTV Timnas Indonesia U-18 Vs Filipina dalam ajang di Piala AFF U-18 2019 di Vidio.com.

Siaran langsung dan Live streaming SCTV Timnas Indonesia U-18 Vs Filipina di Piala AFF U-18 2019 dapat diakses di website vidio.com premier mulai pukul 15.30 Wib.

Laga Timnas Indonesia U-18 Vs Filipina di Piala AFF U-18 2019 akan digelar di Di An Football Field, Di An, Vietnam pada Selasa (06/08/2019) sore.

Timnas U-18 Indonesia tergabung dalam Grup A bersama Myanmar, Laos, Timor Leste, Filipina, dan Brunei Darussalam.

Sedangkan Grup B diisi oleh Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Australia.

Timnas U-18 Indonesia sendiri telah berada di Vietnam dan sudah melakukan latihan perdana.

Timnas U-18 Indonesia tiba di Vietnam pada Sabtu (3/8/2019) pukul 17.05 waktu setempat.

Tim besutan Fakhri Husaini itu menggelar sesi latihan perdana di lapangan latihan klub Becamex Binh Duong FC, Minggu (4/8/2019).

Pelatih Fakhri Husaini pun memberikan penjelasan terkait latihan perdana timnas U-18 Indonesia di Vietnam.