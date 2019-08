Pelukan Mesra Nikita Mirzani pada Penyanyi Amerika Disorot, Ivan Gunawan Sampai Beraksi Begini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pelukan mesra Nikita Mirzani pada penyenyi asal Amerika Serikat jadin sorotan. Ivan Gunawan pun sampai bereaksi begini.

Pasca kedekatan yang dijalaninya bersama Sondang Pratama, sutradara sinetron Jodoh Wasiat Bapak retak, Nikita Mirzani pamer kemesraan.

Kini Nikita Mirzani pun mengunggah sebuah foto baru, dimana ia memeluk seorang pria bernama Lenny Kravitz.

Bagi yang tidak tahu, Lenny Kravitz merupakan seorang penyanyi rock terkenal di Amerika Serikat.

Pertemuan Nikita Mirzani dan Lenny Kravitz ini terjadi kala eks Dipo Latief ini menikmati liburan di Paris.

Di foto itu, terlihat Nikita Mirzani yang memakai dress cukup seksi dengan model bagian dada berbentuk V memeluk Lenny Cravitz.

Penyanyi rock tersebut juga mengalungkan tangannya ke pundah Nikita Mirzani.

Sedangkan tangan keduanya yang satunya lagi terlihat bergenggaman.

"Last night was great with you @lennykravitz," tulis Nikita Mirzani dalam caption foto.

Postingan Nikita Mirzani ini lantas menjadi sorotan warganet.