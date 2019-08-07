Piala AFF U15 2019

LINK Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-15 2019, Live SCTV

LINK Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-15 2019, Live SCTV

LINK Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand di Semifinal Piala AFF U-15 2019, Live SCTV
PSSI.ORG
Pemain timnas U-15 Indonesia saat tampil di Piala AFF U-15 2019. 

LINK Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand di SCTV dalam Piala AFF U-15 dimulai pukul 17.25 Wib

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live streaming SCTV menyajikan Timnas U-15 Indonesia vs Thailand dalam Semifinal Piala AFF U-15 pada Rabu (7/8/2019).

Live streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand dijadwalkan disiarkan langsung di SCTV.

Sedangkan link live streaming SCTV Timnas U-15 Indonesia vs Thailand dapat diakses di Vidio.com premier mulai pukul 17.25 Wib, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram SCTV.

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Timnas U-15 Indonesia lolos ke semifinal dengan status juara Grup A. Sedangkan Vietnam menjadi runner-up Grup A.

Timnas U-15 Indonesia keluar sebagai juara grup dengan empat kali menang dan satu kali seri di fase grup.

Tim besutan Bima Sakti itu mengumpulkan 13 poin.

Timnas U-15 Indonesia unggul satu poin dari runner-up Grup, Vietnam yang mengumpulkan 12 poin.

Sementara itu, Malaysia lolos sebagai juara Grup B dan Thailand keluar sebagai runner-up.

Thailand menjadi runner-up Grup B setelah bermain imbang melawan Malaysia dengan skor 1-1 pada Senin (5/8/2019).

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Piala AFF U-15 2019
Live Streaming SCTV
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Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Rendy Nicko
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