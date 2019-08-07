Piala AFF U15 2019
LIVE SCTV! Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand Semifinal Piala AFF U-15 2019, Vidio.com
LIVE SCTV! Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand Semifinal Piala AFF U-15 2019, Vidio.com
Link live streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand semifinal Piala AFF U-15 2019, Siaran Langsung SCTV sore ini
BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-15 Indonesia menghadapi Thailand di babak semifinal Piala AFF U-15 2019 pada Rabu (7/8/2019) sore akan disajikan via Siaran Langsung SCTV.
Pertandingan yang disiarkan via Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand babak semifinal Piala AFF U-15 2019 akan berlangsung pada pukul 18.00 WIB dan akan disiarkan langsung oleh SCTV dan Live Streaming Vidio.com
Sementara live streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand di Piala AFF U-15 2019 bisa disaksikan lewat vidio.com premier dengan syarat dan ketentuan tersendiri.
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Di laga semifinal lainnya, Malaysia akan melawan Vietnam.
Indonesia maju ke semifinal Piala AFF U-15 2019 setelah menjadi juara Grup A.
Sementara Thailand, yang jadi tuan rumah pada edisi kali ini, lolos sebagai runner-up grup B di bawah Malaysia.
Menurut pelatih Timnas U-15 Indonesia, Bima Sakti, timnya sudah tahu kekuatan Thailand.
“Ya, kami akan bertemu Thailand di semifinal. Saya juga sudah mendapatkan informasi mengenai kekuatan Thailand. Semoga kita bisa beri yang terbaik,” kata Bima dikutip BPost Online dari Bolasport.
Bima juga mengatakan antusias menghadapi laga semifinal. Dalam sejarahnya, Indonesia dan Thailand selalu menampilkan pertandingan yang seru.
Live Streaming Timnas U-15 Indonesia vs Thailand
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Siaran Langsung SCTV
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Semifinal
banjarmasinpost.co.id
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|SKOR 0-0! Link Live Streaming SCTV Timnas Indonesia U-15 Vs Thailand Semifinal Piala AFF U-15 2019
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