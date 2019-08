BANJARMASINPOST.CO.ID - Sifat Sebenarnya Ariel NOAH Dibongkar Uki Jelang Hengkang dari Band NOAH, Eks Luna Maya Begini

Selain sering dikait-kaitkan dengan hubungan percintaan termasuk dengan Luna Maya, Ariel NOAH kini disibukkan dengan problem internal Band NOAH. Termasuk hengkangnya Uki NOAH.

Ya, keputusan Uki NOAH atau Uki Kautsar Hikmat mundur dari Band NOAH hebohkan trending Google, Twitter dan Facebook pagi ini, Jumat 9 Agustus 2019. Dari surat yang ditulisnya, Gitaris itu mengungkap sosok sebenarnya mantan Luna Maya, Ariel NOAH.

Merespons keputusan Uki NOAH yang hengkang dari Band NOAH, mantan kekasih Luna Maya, Ariel Noah janji jelaskan penyebabnya.

Diketahui, Uki Noah mundur dari band yang sudah ikut membesarkan namanya 19 tahun terakhir ini, sejak awal mula bernama band Peterpan.

Desas-desus tentang hengkangnya gitaris NOAH, Mohammad Kautsar Hikmat atau akrab dipanggil Uki ternyata benar.

Pada Kamis (8/8/2019) malam, lewat akun Instagram-nya, Uki secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari band yang membesarkan namanya itu.

Dalam unggahan itu, Uki mengunggah beberapa foto, di antaranya surat pernyataan mengundurkan diri.

"Good friends never say goodbye, they simply say 'see you soon'. #keterkaitanketerikatan," tulis Uki disertai tagar judul album teranyar NOAH sekaligus terakhir baginya, seperti dikutip Kompas.com, Kami malam.

Uki juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada seluruh rekan-rekannya yang telah menemaninya berkarier di belantika musik Indonesia selama 19 tahun.