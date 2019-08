BERLANGSUNG! Link Live Streaming TV One Persita vs Persib B Liga 2 2019, Siaran Langsung TVone

Persita Tangerang vs Blitar Bandung United di Liga 2 2019

Sedang berlangsung! Link live streaming TV One Persita Tangerang vs Blitar Bandung United (Persita vs Persib B) di Liga 2 2019 pekan 2 dapat diakses mulai Rabu (26/6/2019) pukul 15.00 wib. Juga Siaran Langsung TVone

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut live streaming Persita vs Persib B di Liga 2 2019 akan siaran langsung TVOne sesaat lagi

Link live streaming laga antara Persita vs Persib B (Persita Tangerang vs Blitar Bandung United) di Liga 2 2019 ada di bagian berita ini.

Live streaming TV One Laga Persita Tangerang vs Blitar Bandung United dalam Liga 2 2019 Pekan 2 juga dapat diakses di website TVOne.

Pertandingan ini akan digelar di Stadion Benteng, Tangerang.

Laga big match akan tersaji di Liga 2 kala Persita Tangerang akan menjamu Persib B atau Blitar Bali United.

Sebagai tuan rumah, Persita Tangerang tentu mengincar kemenangan di laga ini, untuk mendongkrak posisi mereka di klasemen.

La Viola kini berada di posisi ke-3 di klasemen sementara dengan 17 poin.

Hasil tersebut diraih dengan meraih 5 kemenangan 2 kali imbang dalam 10 laga.

Persita bisa naik ke puncak klasemen apabila meraih kemenangan atas tim tamu.

Menyadari pentingnya laga, pelatih Widodo Cahyono Putro mengharapkan anak asuhnya siap bermain.