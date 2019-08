Seusai Pamit, Eks Asisten Ashanty Bongkar Sifat Asli Istri Anang Hermansyah, Resiah Lim Dijuluki Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Seusai pamit, mantan asisten Ashanty membongkat sifat asli istri Anang Hermansyah. Resiah Lim sampai dijuluki begini.

Ternyata tak hanya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina saja yang baru-baru ini ditinggal asistennya. Istri Anang Hermansyah, Ashanty juga ditinggal orang yang membantunya di rumah.

Keluarga Ashanty dan Anang Hermansyah pun juga dikenal begitu dekat dengan ART (Asisten Rumah Tangga) atau karyawan-karyawannya.

Kebaikan dan keakraban dengan keluarga Ashanty itu pun akan terus melekat dalam ingatan asisten bernama Resiah Lim.

Mengutip berita Nakita.Grid.Id, Senin (19/08/2019) asisten Ashanty yang telah bekerja selama 3 tahun ini memutuskan untuk resign dari pekerjaannya.

Resiah Lim atau yang akrab disapa Echa sebelumnya menjadi asisten pribadi Ashanty untuk mengurus dan membantu Ashanty untuk keperluan profesional.

Resiah Lim pun buka-bukaan tentang pekerjaan dan sifat asli Ashanty di akun instagramnya, @resiahlim, Kamis (15/08/2019).

"Semua berkat @din_siro, karena dia yang pertama kali random WhatsApp aku, padahal kita nggak saling kenal, aku pikir dia cuma modus modusan mau kenalan jadi aku ga tanggepin tapi dia terus terusan tawarin aku kerja buat jd sekretaris. Dia belum kasih tahu untuk sekretaris apa, sampai akhirnya dia sebut untuk jadi Personal Assistant Mas Anang dan Bunda Ashanty," ungkap Resiah Lim di postingannya.

"Awalnya aku gak percaya, why oh why harus aku ? Aku bukan dr kalangan orang terkenal, cuma lulusan S1 Ekonomi dan nothing special. Kata dhika, dia percaya aku bisa dan cocok. Akhirnya aku pun datang ke rumah bunda untuk interview, di sofa coklat rumahnya langsung ketemu bunda dan ada mas anang yg lagi sibuk sama cameranya hehe. Setelah interview, besoknya dpt kabar aku diterima dan aku memulai kerja setelah menyelesaikan Tugas Akhir sebagai mahasiswa, begitu singkat ceritanya," ungkapnya menjelaskan.

Hal yang dibongkar oleh Resiah adalah sifat asli Ashanty.