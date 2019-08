Bukti Gisella Anastasia Masih Perhatian Pada Gading Marten, Lihat Tampilkan Gempita

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bukti Gisella Anastasia masih perhatian pada Gading Marten, lihat saat foto Gempi diposting.

Mantan pasangan Gading Marten dan Gisella Anastasia beberapa waktu terakhir kembali mendapatkan sorotan lantaran 'ulah' anak mereka, Gempita Nora Marten atau Gempi.

Gading Marten disebut-sebut kerap menyanyikan lagu berjudul Location Unknown milik Honne. Namun rupanya lagu tersebut justru 'ditiru' Gempi sampai akhirnya Gisel mendengarnya.

Bukan lagu biasa, pada lagu Location Unkwon diketahui terdapat penggalan lirik yang berbunyi 'I gotta get back to you' atau dalam bahasa Indonesia diartikan 'aku ingin kembali lagi padamu'.

Lagu itu pun disebut-sebut sebagai 'kode' dari Gading Marten dan Gempita untuk Gisella Anastasia.

Semenjak lagu itu menjadi viral, kekompakkan antara Gisel dan Gading kembali disoroti.

Di foto Gempita yang dibagikan Gading Marten, Senin (26/08/2019) misalnya.

Foto tersebut menunjukkan Gempita yang sedang berpose lucu dengan kacamata hitamnya.

Gading Marten hanya menambahkan emoji tersenyum sebagai keterangan fotonya.

Foto Gempita tersebut lantas dikomentari Gisel dengan kata-kata yang berupa curahan hati dan kekesalan penyanyi tersebut.