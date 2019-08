BANJARMASINPOST.CO.ID - Heboh Faisal Nasimuddin Rayakan Ultah Luna Maya Bareng Sang Ibu, Nasib Ariel NOAH?

Diam-diam, Luna Maya diduga merayakan ultah bareng Faisal Nasimuddin. Padahal Luna disebut sedang CLBK dengan Ariel NOAH.

Saat disebut didekati lagi oleh Ariel NOAH, hubungan Luna Maya dengan konglomerat Malaysia Faisal Nasimuddin dikabarkan merenggang.

Sejumlah bukti kuat bahwa mantan kekasih Ariel NOAH, Luna Maya rayakan ultah bareng Faisal Nasimuddin pun terungkap.

Namun, saat ulang tahun Luna Maya yang ke-36 kemarin, Faisal Nasimuddin dan ibunya diduga kunjungi Luna Maya.

Pasalnya dua foto yang diunggah oleh Faisal Nasimuddin dengan foto Luna Maya yang diunggah oleh Diana Nasimuddin memiliki kesamaan, yakni tempat duduknya.

Adik Faisal Nasimuddin, Diana Nasimuddin mengunggah foto Luna Maya sedang meniup lilin, Senin (26/8/2019)

Saat itu, Luna Maya sedang duduk di sebuah sofa berwarna coklat.

Di saat yang bersamaan, Faisal Nasimuddin juga mengunggah foto bersama Ibunya di sofa yang sama.

"Forever with my better half (selamanya dengan belahan hati)," tulis Faisal Nasimuddin, Selasa (27/8/2019).