Kompaknya Maia Estianty-Irwan Mussry dan Mulan Jameela-Ahmad Dhani Karena Dul Jaelani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasangan Maia Estianty-Irwan Mussry dan Mulan Jameela-Ahmad Dhani terlihat kompak karena Dul Jaelani.

Maia Estianty-Irwan Mussry dan Mulan Jameela-Ahmad Dhani kompak memberikan dukungan untuk Dul Jaelani.

Jika biasanya hanya Maia Estianty dan kedua kakaknya, El Rumi dan Al Ghazali, Irwan Mussry tak mau ketinggalan.

Menariknya, Ahmad Dhani yang masih berada dibalik jeruji pun ikut memberikan dukungan.

Hal ini karena Dul baru saja merilis lagu terbarunya berjudul 'Kamu Dan Aku'.

Video klip lagu tersebut telah diunggah di kanal YouTube Dul Jaelani pada Jumat (30/8/2019).

"Congratulations @duljaelani for the release of your new single Kamu dan Aku... So proud of you, and wishing you amazing success in keeping the musical legacy alive! #proud #familyfirst #newsingle #outnow #kamudanaku," caption yang dituliskan Irwan Mussry.

"Thank you Daddy," jawab Dul dengan simbol cinta.

Berbarengan, akun instagram @ahmadhaniofficial juga membagikan postingan yang sama.

Dul juga membalas postingannya, "Makasih Ayah".