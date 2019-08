SESAAT LAGI Live Streaming Mola TV Southampton vs Man United di Liga Inggris, Tidak Live TVRI

Live Streaming Southampton vs Manchester United Liga Inggris, Tak Siaran Langsung TVRI

Live Streaming Southampton vs Manchester United di Pekan 4 Liga Inggris 2019 dapat diakses di Mola TV dan sebentar lagi akan sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sesaat lagi, Siaran Langsung Mola TV dan live streaming Southampton vs Manchester United ( Southampton vs Man United ) dalam Liga Inggris Pekan 4 musim 2019/2020.

Live Streaming Mola TV menyajikan siaran langsung Southampton vs Man United ( Southampton vs MU ) di ajang Liga Inggris 2019, Sabtu (31/8/2019).

Southampton vs MU tidak bisa ditonton via siaran langsung TVRI. Namun, link Live streaming Southampton vs Manchester United di Liga Inggris 2019 dapat diakses di website mola.tv mulai pukul 18.30 WIB.

Baca: BERLANGSUNG Live Streaming Mola TV Southampton vs Manchester United Liga Inggris, Tak Live TVRI

Baca: LIVE TVRI! Cara Live Streaming Manchester City vs Brighton Liga Inggris Pekan 4 di Link Mola TV

Baca: LINK Live Streaming Chelsea vs Sheffield Liga Inggris di Mola TV, Tak Siaran Langsung TVRI

Manchester United akan berhadapan dengan Southampton pada laga pekan keempat Liga Inggris di St. Mary's Stadium.

Man United sendiri tengah berusaha bangkit kala bertandang ke markas Southampton.

Tim berjuluk Setan Merah tersebut gagal meraih kemenangan dalam dua laga Liga Inggris sebelumnya.

Usaha Setan Merah untuk bangkit menemui jalan berliku karena St. Mary's Stadium yang terhitung angker bagi mereka.

Dalam tiga kunjungan terakhir Man United ke stadion tersebut, mereka selalu gagal meraih kemenangan.

Dilansir dari bolasport.com, Man United hanya meraih hasil imbang dalam kurun waktu tersebut.