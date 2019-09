Jadwal Siaran Langsung Timnas U-16 Indonesia vs Filipina Kualifikasi Piala Asia U16 2019, Live SCTV?

Timnas U-16 Indonesia vs Qatar di U16 Four Nations Tournament 2019

Duel Timnas Indonesia U-16 VS Filipina di Ajang Kualifikasi Piala Asia U-16 2019 akan tersaji Senin (16/89/2019). Live Streaming SCTV?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Filipina di Kualifikasi Piala Asia U-16 2019 belum ada konfirmasi apakah akan disiarkan langsung atau Live Streaming SCTV maupun Indosiar.

Timnas U-16 Indonesia akan menjalani laga Kualifikasi Piala Asia U-16 2019 melawan China, Brunei Darussalam, Filipina dan Kepulauan Mariana Utara. Laga pembuka akan melawan Timnas Filipina.

Di laman resmi PSSI juga belum ada konfirmasi apakah Siaran Langsung via Live Streaming Timnas U-16 Indonesia vs Filipina ini ditayangkan oleh Mycujoo.TV sebagai official broadcast PSSI untuk pertandingan Timnas.

Sebelumnya, Timnas U-16 Indonesia akan segera memulai misinya untuk bisa berpartisipasi dalam Piala Asia U-16 2020.

Setelah mengikuti berbagai rangkaian turnamen dalam beberapa bulan terakhir, timnas U-15 Indonesia dihadapkan dengan ajang kualifikasi Piala Asia U-16 2019.

Sebelumnya timnas U-16 Indonesia mengikuti sejumlah turnamen untuk persiapan kualifikasi ini.

Pertama, pasukan Bima Sakti mengikuti turnamen Piala AFF U-15 2019 di Thailand.

Pada ajang itu, Indonesia meraih peringkat ketiga.

Setelah itu, Indonesia langsung terbang ke Myanmar untuk berpartisipasi dalam Mandalay Cup.