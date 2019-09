Peringatan Gisella Anastasia pada Wijaya Saputra, Mantan Gading Marten Sebut Soal Cepat Nikah

BANJARMASINPOST.CO.ID - Peringatan Gisella Anastasia pada Wijaya Saputra muncul. Mantan istri Gading Marten itu menyebut soal cepat menikah.

Ya, kehidupan seorang Gisella Anastasia alias Gisel semakin disoroti netizen kala ia kini berani umbar kemesraan dengan kekasihnya Wijaya Saputra alias Wijin.

Pasca bercerai dari Gading Marten, Gisella Anastasia akhirnya membawa Wijaya Saputra ke muka publik.

Seolah tak perduli akan perbincangan netizen terhadap hubungannya dengan Wijin, Gisel tetap melangkah dan yakin dengan pilihannya.

Sampai pada akhirnya Gisel membuat pernyataan tentang hubungannya dengan Wijin lewat sebuah unggahan di instagram.

Melalui foto yang memperlihatkan potret dirinya menggandeng tangan Wijin.

Gisel menuturkan kisah asmaranya dengan pemain basket itu.

Dalam pernyataannya, Gisel menuturkan bahwa kerap mengingatkan Wijin bahwa kisah yang ia bangun bersama tidaklah mudah.

Meski mereka menyadari bahwa perjalanan kisah yang seperti grafik itu memilih untuk menyimpannya sendiri.

"Sejak awal aku selalu mengingatkan @jaysforeal bahwa cerita kami ini gak akan mudah, and we choose to support each other. Through ups and down, kita lebih memilih menyimpan cerita kita, saling menjadikan satu sama lain lebih baik, dan berusaha berjalan kedepan dengan semua pelajaran" tulisnya.