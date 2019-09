Tak Live SCTV! Link Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Iran Jelang Kualifikasi Piala Asia U-19?

Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Iran Jelang Kualifikasi Piala Dunia U-19 2020

Berikut daftar pemain dan Jadwal Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Iran di laga ujicoba jelang Kualifikasi Piala Asia U-19 2020. Live Streaming SCTV?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Timnas U-19 Indonesia dijadwalkan berujicoba melawan Iran yang merupakan bagian dari rangkaian jelang Kualifikasi Piala Asia U-19 2020.

Timnas Indonesia U-19 vs Iran dijadwalkan akan menghadapi Iran sebanyak dua kali jelang Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 dan menggunakan stadion yang berbeda-beda namun belum ada konfirmasi apakah akan disiarkan langsung atau Live Streaming SCTV maupun Indosiar.

Di laman resmi PSSI juga belum ada konfirmasi apakah Siaran Langsung via Live Streaming Timnas U-19 Indonesia vs Iran ini ditayangkan oleh Mycujoo.TV sebagai official broadcast PSSI untuk pertandingan Timnas.

Uji coba ini merupakan bagian dari persiapan David Maulana dkk sebelum tampil di Kualifikasi Piala Asia U-19 2020 pada awal November 2019

Pertandingan pertama antara timnas U-19 Indonesia dan Iran digelar di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi.

Empat hari kemudian, skuat Garuda Nusantara menghadapi Iran di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta.

Pelatih timnas U-19 Indonesia, Fakhri Husaini, bertekad untuk memperbaiki satu kelemahan timnya sebelum melawan Iran.

Timnas U-19 Indonesia akan menjalani laga uji coba melawan Iran pada 7 dan 11 September 2019.

Tak ada perubahan dari skuat timnas U-19 Indonesia yang bermain di Piala AFF U-18 2019 beberapa waktu lalu.

Pelatih timnas U-19 Indonesia, Fakhri Husaini, mengaku masih belum menemukan pemain yang layak untuk menambah kekuatan tim.