Sampai Tidur di Satu Ranjang Roger Danuarta Temani Cut Meyriska yang Sakit, Ayah Suryadi Curhat

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diketahui Cut Meyriska saat ini terbaring sakit. Roger Danuarta tampak setia menemani hingga sang ayah, Suryadi AK pun curhat.

Cut Meyriska terbaring lemah di sebuah Rumah Sakit sejak Rabu (4/9/2019). Setelah 2 minggu menikah dengan Roger Danuarta.

Tangan Cut Meyriska tertancap selang infus, wajah Cut Meyriska pun tampak pucat.

Tak ingin meninggalkan istri sendirian di rumah sakit, Roger Danuarta pun setia menemani Cut Meyriska.

"Lekas sembuh sayank, luv you," tulis Roger Danuarta dilansir TribunnewsBogor.com dari Instagram Story.

Baca: Polda Metro Jaya Jawab Tudingan Elza Syarief pada Nikita Mirzani Buntut Acara Hotman Paris

Baca: Reaksi Ayu Ting Ting Saat Ayah Rozak dan Umi Kalsum Histeris Karena Shaheer Sheikh

Baca: Tangis Mulan Jameela Lihat Perjuangan Peggy Melati Sukma, Eks Duet Maia Estianty Akui Rindu

Roger Danuarta bahkan tidur satu ranjang dengan Cut Meyriska.

Tangan kiri Roger Danuarta memegang tangan kanan Cut Meyriska.

Sementara tangan kanannya Roger Danuarta memegang ponsel untuk abadikan momen kebersamaan bareng Cut Meyriska yang tengah sakit.

"Get well soon," tulis Roger Danuarta lagi.

Setelah itu, Cut Meyriska dijenguk oleh Ustaz Feliz Siaw dan istrinya.