Teror Orang Tak Terduga pada Luna Maya Terungkap, 'Teman' Syahrini Itu Jengah Ditanya Soal Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Teror netizen atau orang tak terduga pada Luna Maya terungkap, perempuan yang pernah jadi teman dekat Syahrini itu mengaku jengah ditanya soal ini.

Cantik alami, model dan pemain film Luna Maya hingga kini diketahui publik belum menikah.

Luna Maya pun mengaku sering diteror pertanyaan kapan menikah dari netizen maupun orang tak terduga.

Pemain film Suzzanna pun mencurahkan isi hatinya dalam sebuah akun YouTube Raditya Dika.

"Kalau netizen sih, udah enggak peduli, sering soalnya diteror kapan nikah," kata Luna.

Lebih lanjut kata Luna, "Kalau kita udah di-dor terus pada pertanyaan yang sama, lama-lama kita jadi baal, jadi kayak enggak peduli gitu."

Namun beda jika yang bertanya adalah orang tak terduga.

Menurut Luna, itu akan menyebalkan sekali dan bikin bingung.

"Tapi, yang ngeselin kalau datang dari orang yang enggak kita duga sama sekali, itu satu," ujarnya dengan wajah serius.

"Misalnya ibu, which is my mom jarang nanya, tapi tahun lalu sempat nanya."