Curhat Luna Maya Dapat 'Teror' Hingga Tuntut Kekasih Baru Mantan Ariel NOAH ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis Luna Maya baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke 36. Mantan kekasih Ariel NOAH ini sempat curhat diberondong teror selelah lepaskan Reino Barack.

Pemain film blasteran Luna Maya hingga kini diketahui publik belum menikah.

Mantan kekasih Ariel NOAH ini pun mengaku sering diteror pertanyaan kapan menikah dari netizen maupun orang tak terduga.

Luna Maya mencurahkan isi hatinya dalam sebuah akun YouTube Raditya Dika.

"Kalau netizen sih, udah enggak peduli, sering soalnya diteror kapan nikah," kata Luna.

Lebih lanjut kata Luna, "Kalau kita udah di-dor terus pada pertanyaan yang sama, lama-lama kita jadi baal, jadi kayak enggak peduli gitu."

Namun beda jika yang bertanya adalah orang tak terduga.

Menurut Luna, itu akan menyebalkan sekali dan bikin bingung.

"Tapi, yang ngeselin kalau datang dari orang yang enggak kita duga sama sekali, itu satu," ujarnya dengan wajah serius.

"Misalnya ibu, which is my mom jarang nanya, tapi tahun lalu sempat nanya."