Program Hamil Dibagikan Roger Danuarta Saat Kondisi Cut Meyriska Membaik

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru saja menikah dengan Roger Danuarta, pesinetron Cut Meyriska saat ini terbaring sakit.

Kabarnya sakit maag Cut Meyriska kembali kambuh dan dilarikan ke Rumah Sakit sejak Rabu (4/9/2019). Padahal baru 2 minggu menikah dengan Roger Danuarta.

Wajah Cut Meyriska pun tampak pucat dengan jarum infus yang menempel di tangan.

Roger Danuarta terlihat setia menemani Cut Meyriska.

"Lekas sembuh sayank, luv you," tulis Roger Danuarta dilansir TribunnewsBogor.com dari Instagram Story.

Roger Danuarta bahkan tidur satu ranjang dengan Cut Meyriska.

Tangan kiri Roger Danuarta memegang tangan kanan Cut Meyriska.

Sementara tangan kanannya Roger Danuarta memegang ponsel untuk abadikan momen kebersamaan bareng Cut Meyriska yang tengah sakit.

"Get well soon," tulis Roger Danuarta lagi.

Sakitnya Cut Meyriska tentu membuat keluarga besar khawatir, termasuk orangtuanya.