Pria Bergamis Digandeng Marcella Simon Pasca Mualaf Disorot, Teman Roger & Cut Meyriska Tulis Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sosok pria bergamis yang digandeng Marcella Simon setelah resmi mualaf jadi sorotan. Teman Roger Danuarta dan Cut Meyriska menulis hal indah.

Sahabat Roger Danuarta dan Cut Meyriska, Marcella Simon baru saja memeluk Islam alias Mualaf.

Marcella Simon mengucapkan kalimat syahadat dibantu oleh ustadz Adi Hidayat. Saat itu hadir juga sahabatnya, Roger Danuarta dan Cut Meyriska.

Keputusan Marcella Simon ini membuat banyak warganet penasaran dengan keputusannya itu.

Tak sedikit yang menduga jika wanita berusia 30 tahun ini lantaran sosok pria bernama Indra Agung Perdana Putra.

Pria yang tak lain adalah kekasihnya.

Dalam salah satu unggahannya, Marcella menuliskan kalimat curhatan romantis untuk kekasihnya itu.

Dengan mengenakan hijab, tangan Marcella digenggam oleh sang kekasih.

" So lucky by having someone like you to show me more about faith.. jar sidin, kamu mau pergi kemana jg pasti baliknya sama saya.. begitu pula sebaliknya ud d mimpiin berkali kali urutan kejadiannya.. bahkan sebelum kita ketemu lagi @indraapp86," tulis Marcella Simon, Minggu (8/9/2019).

Sontak unggahan pemain FTV " Pura-pura Soulmate" ini langsung mendapatkan reaksi dari warganet.