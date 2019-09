Tudingan Ngemis Cinta Ayu Ting Ting Dibalas Ivan Gunawan, Teman Ruben Onsu Sebut Soal Urat Malu

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tudingan mengemis cinta Ayu Ting Ting dibalas tegas Ivan Gunawan. Teman Ruben Onsu itu menyebut soal urat malu.

Kabar kedekatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan kerap muncul di media sosial.

Apalagi, Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting kerap memamerkan kedekatan mereka lewat media sosial.

Memang, Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting dikenal bersahabat baik.

Baca: Sifat Buruk Barbie Kumalasari Dibongkar Marshanda, Kenang Saat Main Sinetron Bareng Istri Galih

Baca: Tanda Kehamilan Cut Meyriska yang Baru Nikahi Roger Danuarta? Keluhkan Mual Pasca Pamer Test Pack

Baca: Igauan Raffi Ahmad Sebut Nama Yuni Shara, Kisah Suami Nagita Slavina Saat Rehabilitasi BNN Diungkap

Baca: Pendarahan Irish Bella Saat 24 Minggu Kehamilan, Ini Kondisi Istri Ammar Zoni Setelah Diobservasi

Bukan rahasia pula apabila Igun menaruh hati pada Ayu.

Namun, baik Igun maupun Ayu kini lebih memilih untuk menjalin hubungan sebagai sahabat.

Hal itu kembali diungkap Igun pada unggahan terbarunya bareng Ayu.

Menurut Igun, Ayu merupakan salah satu teman dekat yang selalu membuat bahagia dan mengapresiasi dirinya.

Dalam potret unggahannya, Igun tampak memandang lekat Ayu yang seperti sedang bercerita sesuatu sambil tersenyum.

"'You don’t need too many friends to be happy, just few real ones who appreciate you for who you are (kamu tidak membutuhkan banyak teman untuk bahagia, hanya beberapa teman nyata yang mengapresiasi kamu seperti yang kamu lakukan)," tulis Igun pada Senin (9/9/2019).