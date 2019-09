BERLANGSUNG! Link Live Streaming TVOne Persita vs Sriwijaya FC di Liga 2 2019, Ini Susunan Pemain

Link live streaming TVOne Persita Tangerang vs Sriwijaya FC di lanjutan Liga 2 2019 dapat diakses mulai Kamis (12/9/2019) pukul 15.30 wib.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang berlangsung! live streaming Persita Tangerang vs Sriwijaya FC yang disiarkan langsung TV One mulai pukul 15.30 Wib.

Live streaming TV One Persita Tangerang vs Sriwijaya FC dalam Liga 2 2019 juga dapat diakses di website TV One, seperti yang Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram TVOne.

Pertandingan antara Persita Tangerang vs Sriwijaya FC bakal digelar di Stadion Utama SC Kelapa Dua, Kamis (12/9/2019) pukul 15.30 WIB.

Tim Sriwijaya FC akan melewati laga tandang terakhirnya di tiga kali tandang berturut-turut dengan lawannya Persita Tangerang.

pada pertandingan pekan ke-16 Liga 2 yang digelar di Stadion Utama SC Kelapa Dua, Kamis (12/9/2019).

Pernah dipermalukan di kandang sendiri di putaran pertama saat pertandingan digelar di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring (GSJ) Palembang, tim berjuluk Laskar Wong Kito tentu akan membalas kekalahan yang menghasilkan skor 0-2 itu.

Apalagi tim yang masih memuncaki klasemen sementara itu sedang dalam tren positif. Dua pertandingan sebelumnya dengan lawannya PSGC Ciamis dan PSCS Cilacap, Ambrizal cs berhasil membawa pulang 4 poin.

Sementara Persita Tangerang sendiri di pertandingan terakhir kurang beruntung karena gagal meraih poin dari kandang PSPS Riau di pekan ke-15 dengan menelan kekalahan 2-1.

Dilihat dari klasemen sementara pula, jelas tim tamu lebih diunggulkan karena berada di posisi pertama dengan perolehan 31 poin, sementara Persita Tangerang harus puas di posisi ke-5 dengan perolehan 25 poin.