BANJARMASINPOST.CO.ID - Pose Veronica Tan Disorot Saat Bersama Putra Ahok, Tak Terlihat BTP & Puput Nastiti Devi

Antara Veronica Tan, Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok dan Puput Nastiti Devi menarik diikuti dan jadi sorotan netizen.

Setelah bungkam usai perceraiannya dengan Ahok, kini Veronica Tan kembali aktif berkegiatan di masyarakat terutama menyuarakan kebudayaan Indonesia. Sementara BTP sering terlihat ditemani Puput Nastiti Devi.

Terbaru, Veronica Tan muncul bersama putra Ahok. Dari foto yang beredar, tak ada BTP mauput Puput Nastiti Devi.

Tanpa Ahok, tampilan Veronica Tan rayakan ulang tahun sang anak Nicholas Sean jadi sorotan. Seperti apa ya?

Pada hari Selasa (17/09/2019), Nicholas Sean, putra sulung Ahok dan Veronica Tan mengunggah foto terbaru di sosial media Instagram.

Nicholas Sean kala itu terlihat bersama kedua adiknya, Natahania Purnama dan Daud Albeenner Purnama. Terlihat pula ibunda, Veronica Tan.

"A memento of my developmental milestones up to this birthday." tulis Nicholas Sean, yang mengisyaratkan momen foto tersebut adalah saat mereka merayakan ulang tahunnya.

Berulang tahun ke-21, Nicholas Sean terlihat tersenyum bahagia meski tanpa ayahnya, Ahok.

Netizen pun kemudian fokus pada penampilan Veronica Tan yang kemudian jadi sorotan.