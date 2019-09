Sandra Dewi Buat Luna Maya dan Syahrini Kompak, Mantan Reino Barack Curi Perhatian

BANJARMASINPOST.CO.ID - Diam-diam Syahrini dan Luna Maya lakukan hal ini pada mantan Reino Barack, Sandra Dewi.

Tiga nama selebriti tanah air, Syahrini, Luna Maya, dan Sandra Dewi saling terkoneksi satu sama lain karena mereka sama-sama memiliki hubungan dengan Reino Barack.

Jika saat ini Reino Barack menikahi Syahrini, maka Luna Maya dan Sandra Dewi diketahui adalah mantan kekasih sang pengusaha.

Tak heran jika terkadang Syahrini masih saja dikaitkan dengan kedua artis tersebut sebagai perbandingan.

Nah, baru-baru ini Syahrini kedapatan memberikan likes atau menyukai unggahan Instagram mantan kekasih suaminya tersebut.

Pada Rabu (25/09/2019) lalu, Sandra Dewi membagikan foto dirinya dengan sejumlah produk serupa endorsment.

Selain itu, dari keterangan foto Sandra tersebut terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil pasca Sandra melahirkan putra keduanya dengan Harvey Moeis.

"3 weeks post partum = (emoji kelelahan dan mata panda)

Hermes Herbag & Moschino tee from @snowcelineluxury

Open PO Europe now! Live Shopping .. happy shopping ladies

Lipmatte by @saintbysandra Severin

#saintbysandra," tulis Sandra.

Warganet pun ramai mengomentari unggahan Sandra tersebut.

Rata-rata dari mereka menyebut kalau Sandra tak terlihat seperti baru saja melahirkan lantaran bentuk tubuhnya yang tetap saja terlihat kurus.