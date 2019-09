Presenter ini Korban Blokir Syahrini Istri Reino Barack, Ayam Goreng Buat Kakak Aisyahrani Geram?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Korban blokir instagram Syahrini, istri Reino Barack biasanya berasal dari warganet yang kerap melontarkan sindiran pada kakak Aisyahrani.

Kali ini berbeda. Seorang presenter mengaku diblokir Syahrini, istri Reino Barack gara-gara ayam goreng.

Adalah presenter Hesti Purwadinata jadi korban blokir Syahrini yang paling lama?

Miliki gaya nyeleneh dan kocak saat jadi presenter memang mampu membuat penonton tertawa. Siapa sangka Hesti diblokir Syahrini.

Perannya memang terkadang memparodikan artis lain saat membawakan acara, termasuk Syahrini.

Tapi aksi jahilnya itu malah membuatnya jadi korban blokir penyanyi cetar itu.

Semua bermula pada tahun 2013 lalu.Ia sempat meniru unggahan Instagram Syahrini yang memamerkan cincin berliannya.

Kala itu Syahrini sedang masuk rumah sakit dan berkata kalau Ia tidak sabar ingin memakai cincin berliannya dengan menampakkan tangannya.

Ia menulis ‘Can’t wait to wear this yellow diamond ring if i get better tmrw & get out of the hospital’ (Tak sabar untuk memakai cincin berlian kuning ini kalau aku sudah sembuh besok dan keluar dari rumah sakit).

Tidak lama kemudian, Hesti turut mengunggah jemari tangannya yang menggunakan cincin.

Tapi Ia mengganti cincin berlian itu jadi ayam goreng!