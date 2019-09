Status Irwan Mussry Adalah Ipar Maia Estianty Akhirnya Terungkap, Curhatan Mantan Ahmad Dhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ada sisi lain dari hubungan Irwan Mussy dan Maia Estianty, mantan istri Ahmad Dhani.

Diungkap Maia Estianty, awalnya ia menolak dijodohkan dengan Irwan Mussry. Alasannya, ibu Al Ghazali, El Rumi, dan Dul Jaelani ini mengungkapkan karena saudara ipar.

Ya, Maia Estianty mengungkapkan Irwan Mussry memang bukan sosok asing di keluarga besarnya.

Hal ini diungkakan Maia Estianty saat menjadi bintang tamu di acara Alvin & Friends yang kanal youtube Alvin & Friends pada Senin 23 September 2019 lalu.

Secara gamblang Maia mengaku menolak dijodohkan pada Irwan Mussry. Namun seiring waktu, jodoh berkata lain.

Maia akhirnya menerima pinangan Irwan Mussry setelah 10 tahun lamanya bertahan dengan status janda Ahmad Dhani.

Ada beberapa sifat yang dimiliki Irwan Mussry yang menjadi pertimbangan Maia Estianty untuk menerima lamarannya.

Ibu Al Ghazali, El Rumi dan Dul Jaelani ini juga mengungkapkan alasan-alasan yang membuatnya memilih Irwan Mussry sebagai pendamping hidup.

"Tapi why him sih Mai? I keep asking my self gitu, dari semua yang Maia pernah punya pertemanan, why him Maia?" tanya Alvin Adam.

"Satu mungkin karena kita udah..keluarga kita ya terutama udah kenal dari jaman kecil..karena adiknya beliau deket banget sama kakakku.