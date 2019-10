PKK Banjar Harumkan Kalsel di Tingkat Nasional, Ini Prestasi Gemilang yang Diraih

BANJARMASINPOST.CO.ID MARTAPURA - Capaian gemilang di tingkat nasional ditorehkan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Banjar.

Hal itu didapat pada ajang Parade Nusantara Jambore Nasional PKK tahun 2019 di halaman parkir Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, dua hari lalu.

PKK Banjar menjadi wakil Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Berkat penampilan yang padu dan memukau, mereka sukses menyabet Juara 2 pada kategori Lomba Kekompakan Regu.

Kontingen PKK Banjar menyuguhkan penampilan yang begitu kompak pada ajang tersebut. Dalam balutan busana khas Banjar yang ciamik, mereka menjadi pusat perhatian pengunjung dan mendapatkan apresiasi dari pengurus pusat TP PKK.

Baca: Bandung Mencekam Saat Demonstran Bentrok dengan Aparat, Jalan Trunojaya Mendadak Sepi

Ketua TP PKK Banjar Hj Raudhatul Wardiyah bersama seluruh kader PKK Banjar saat menghadiri malam penutupan Parade Nusantara Jambore Nasional PKK mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi yang telah didapat.

Hal itu menurutnya juga tak lepas dari doa masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya warga Kabupaten Banjar. "Alhamdulillah akhirnya kami bisa meraih prestasi membanggakan di tingkat nasional," ucapnya, Selasa (01/10/2019).

CERIA - Ketua TP PKK Kalsel Hj Raudhatul Jannah (tengah busana grey) bersama Ketua TP PKK Banjar Hj Raudathul Wardiyah (kanan) ceria berpose bersama kontingen PKK Banjar di Ancol, Jakarta. (HO/Humas Pemkab Banjar)

First lady di Bumi Barakat ini mengatakan tak mudah meraih prestasi gemilang tersebut. Sebelumnya, kader-kadernya melakukan persiapan secara all out tanpa kenal lelah.

"Sungguh capaian ini di luar dugaan kami mengingat ada puluhan daerah yang mengikut event tahunan itu," sebut Raudathul.

Baca: Curhat Laudya Cynthia Bella Istri Engku Emran Saat Disebut Retak Karena Pelakor

Ia berharap prestasi tersebut menjadi kado spesial untuk masyarakat Kabupaten Banjar dan masyarakat Kalimantan Selatan. Ditegaskannya, capaian juara dan prestasi itu menjadi motivasi dan terus memberikan yang terbaik Kabupaten Banjar.

Prestasi gemilang tersebut juga membuat bangga Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Hj Raudhatul Jannah Sahbirin Noor. Istri Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor ini bahkan turut menghadiri ajang Parade Nusantara Jambore Nasional PKK tersebut.

(banjarmasinpost.co.id/roy)