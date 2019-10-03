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LIVE SCTV! Link Live Streaming Arsenal vs Standard Liege Liga Europa, Tonton via TV Online Vidio.com
Link Live Streaming SCTV Arsenal vs Standard Liege di Liga Europa tersaji pada Jumat (4/10/2019) dini hari mulai pukul 01.50 WIB
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BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming SCTV Arsenal vs Standard Liege di Liga Europa tersaji pada Jumat (4/10/2019) dini hari mulai pukul 01.50 WIB, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram SCTV.
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Jika dilihat dari komposisi pemain, Arsenal jelas lebih diunggulkan dibandingkan Standard Liege.
Terlebih, laga ini akan digelar di kandang Arsenal yang cukup dikenal punya semangat tinggi saat berlaga di hadapan publik sendiri.
Sementara itu, Standard Liege juga mempecundangi perlawanan Vitoria Guimaraes dengan skor 2-0.
Pemain anyar Arsenal, Nicolas Pepe belum menemukan performa terbaiknya di lapangan hingga kini.
Dalam tujuh pertandingan bersama Arsenal di Liga Inggris, Pepe baru mencetak satu gol dan satu assists.
Padahal musim sebelumnya, saat berseragam Lille, Pepe menghasilkan 33 kontribusi masing-masing 22 gol dan 11 assists.
Melihat anak asuhnya yang berada dalam masa sulit dan menghadapi tekanan, Unai Emery selaku pelatih Arsenal pun angkat bicara, dilansir Tribunnews dari Mirror.co.uk.
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