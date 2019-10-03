Liga Europa

LIVE SCTV! Link Live Streaming Arsenal vs Standard Liege Liga Europa, Tonton via TV Online Vidio.com

Link Live Streaming SCTV Arsenal vs Standard Liege di Liga Europa tersaji pada Jumat (4/10/2019) dini hari mulai pukul 01.50 WIB

Saksikan pertandingan Arsenal vs Standard Liege di Liga Europa malam ini yang disiarkan langsung SCTV dan Live streaming TV Online Vidio.com premier gold and platinum

BANJARMASINPOST.CO.ID - Link Live Streaming SCTV Arsenal vs Standard Liege di Liga Europa tersaji pada Jumat (4/10/2019) dini hari mulai pukul 01.50 WIB, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram SCTV.

Link Live streaming Arsenal vs Standard Liege dapat diakses via Live streaming TV Online Liga Europa di Usee TV & Vidio Premier Gold atau Platinum (berbayar).

Baca: LIVE SCTV! Link Live Streaming Az Alkmaar vs Manchester United Liga Europa di TV Online Vidio.com

Jika dilihat dari komposisi pemain, Arsenal jelas lebih diunggulkan dibandingkan Standard Liege.

Terlebih, laga ini akan digelar di kandang Arsenal yang cukup dikenal punya semangat tinggi saat berlaga di hadapan publik sendiri.

Sementara itu, Standard Liege juga mempecundangi perlawanan Vitoria Guimaraes dengan skor 2-0.

Pemain anyar Arsenal, Nicolas Pepe belum menemukan performa terbaiknya di lapangan hingga kini.

Dalam tujuh pertandingan bersama Arsenal di Liga Inggris, Pepe baru mencetak satu gol dan satu assists.

Padahal musim sebelumnya, saat berseragam Lille, Pepe menghasilkan 33 kontribusi masing-masing 22 gol dan 11 assists.

Melihat anak asuhnya yang berada dalam masa sulit dan menghadapi tekanan, Unai Emery selaku pelatih Arsenal pun angkat bicara, dilansir Tribunnews dari Mirror.co.uk.

Halaman selanjutnya
Halaman
1234
Tags
Arsenal vs Standard Liege
liga europa
Live Streaming SCTV
Live Streaming TV Online
banjarmasinpost.co.id
Berita Terkait :#Liga Europa
Penulis: Amirul Yusuf
Editor: Murhan
Ikuti kami di
Video Pilihan
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
About Us
Help
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
Terms of Use
Contact Us
Redaksi
Info iklan