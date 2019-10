Penjualan Emas Antam Capai 52 Kg Selama September 2019, Program Brankas LM Berkontribusi 2 Persen

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Harga emas antam menunjukkan grafik yang cenderung naik dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun masih terbilang fluktuatif, namun penurunannya relatif lebih sedikit.

Investasi emas batangan saat ini cukup mudah dilakukan, beberapa jenis produk investasi emas bisa digunakan di Butik Emas Logam Mulia (LM) Banjarmasin yakni membeli bentuk fisiknya berupa pecahan-pecahan sesuai keinginan, dapat pula berupa program Brankas LM.

Brankas LM adalah alternatif penyimpanan emas atau investasi di ButiK LM Banjarmasin. Ada tiga jenis Brankas LM yakni Brankas LM Individu, Fitur Brankas Online Berzakat, dan Brankas LM Corporate.

"Selain pembelian langsung, investasi juga ada melalui brankas namun konstribusi dari seluruh transaksi sekitar 2 persen. Hal ini karena di butik hanya awal saat ajukan untuk buka brankas, selebihnya yang mengetahui jumlah brankasnya adalah si nasabah sendiri," kata Kepala Butik Emas LM Banjarmasin, Thamrin Latief kepada Banjarmasinpost.co.id, Kamis (3/10/2019).

Baca: Saingi Nikita Mirzani, Elza Syarief Pamer Suami Bule pada Melaney Ricardo dan Feni Rose

Baca: Solidaritas Tinggi, Perkumpulan Mahasiswa Banjar Ini Antarkan Teman ke Lokasi KKN

Baca: Ejekan Raffi Ahmad pada Rumah Mewah Muzdalifah Seharga 32 Miliar, Nagita Slavina Malah Kagum

Baca: Heboh Chat Soal Rumah Tangga Raffi Ahmad & Nagita Slavina, Berkaitan Ramalan Perceraian R & N?

Nasabah yang mengikuti program Brankas diwajibkan membayar biaya administrasi mulai Rp 100.000-32.000.000 per bulan tergantung jenis Brankas, tipe keanggotaan, dan limit pecahan.

Selama September lalu, total penjualan emas antam di Butik Emas LM Banjarmasin mencapai 52 kg, alami peningkatan sekitar 37 persen dari bulan Agustus yang mencapai 33 kg.

Meningkatkanya penjualan emas antam diakuinya tidak terlepas dari aksi beli masyarakat saat harga turun di tengah harga emas yang melambung, bahkan memecah rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Untuk meningkatkan penjualan, Butik LM kerap memberikan promo potongan harga. Misalnya dalam rangka hari ulang tahun HUT PT Antam, Butik LM memberikan harga khusus kepada konsumen.

Per Kamis (3/10/2019) harga emas Antam turun Rp 7.000 per gram. Harga 0,5 gram seharga Rp 414.000, 1 gram dibanderol Rp 774.000, 5 gram dipatok Rp 3.691.000, 10 gram seharga Rp 7.292.000, 100 per gram seharga Rp 71.781.000, dan masih banyak pecahan lainnya tersedia stok hingga 500 gram.

Sedangkan harga buyback, atau harga yang didapat jika investor emas antam mau menjual emas batangan tersebut yakni senilai Rp 685.000 per gram. Posisi ini naik Rp 9.000 dibandingkan hari sebelumnya Rp 676.000.

Sementara itu, Pegadaian Syariah Cabang Banjarmasin saat ini juga gencar menawarkan program cicilan emas antam, selain produk investasi hits lainnya tabungan emas.

Dijelaskan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Banjarmasin, Nurul Minawati, persyaratan membeli emas secara kredit syaratnya membayar DP 15 persen dan biaya administrasi dan menyertakan KTP.

"Program cicilan ini selain DP murah juga ada asuransinya. Dan saat ini ada cashback Rp 5.000 ler gram setiap pembelian angsuran minimal pecahan 5 gram," paparnya.

Baca: Sindir Barbie Kumalasari Simpanan Om-om Saat Lihat Saldo 3 Miliar, Jawaban Istri Galih ke Uya Kuya

Baca: Sampaikan Penjelasan Raperda APBD 2020, Bupati Wahid Estimasikan Pendapatan Daerah Naik 2,05 Persen

Baca: Penjelasan BKN Saat Link SSCASN Pendaftaran CPNS 2019 Gagal Dibuka, Cek Cara Simulasi Tes CAT

Tenor angsuran hingga 36 bulan, promo yang bisa dinikmati bagi calon nasabah yakni untuk pecahan 5 gram membayar DP Rp 300.000 dan angsuran Rp 350.000 per bulam selama satu tahun.

Stok pecahan tersedia dari 0,5 gram hingga 1 kg. Selain cicilan adapula program arisan emas yang bisa diikuti mulai 6-1 orang. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)