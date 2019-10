Gimmick Robby Purba dan Ayu Ting Ting Dibahas Melaney Ricardo, dengan Sophia Latjuba Eks Ariel NOAH?

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hubungan Gimmick Robby Purba dan Ayu Ting Ting disinggung Melaney Ricardo, bagaimana Sophia Latjuba?

Lama disebut-sebut memiliki gimmick hubungan dengan Ayu Ting Ting, Robby Purba akhirnya buka suara. Tak hanya dengan Ayu, pria tersebut juga bicara tentang Sophia Latjuba.

Robby Purba baru-baru ini menjadi bintang tamu di kanal Youtube Melaney Ricardo yang videonya diunggah pada Jum'at (4/10/2019).

Presenter Robby Purba selama ini diketahui memang masih jomblo. Karena kesendiriannya, tak heran jika ia dijodoh-jodohkan dengan Ayu Ting Ting dan Sophia Latjuba.

Robby Purba dan Ayu Ting Ting kerap kali mengisi acara bersama dan tak jarang kedekatan keduanya dibaca penggemar sebagai hubungan yang lebih dari teman.

Namun di sisi lain, karena Ayu Ting Ting juga dikenal dekat dengan sejumlah pria, mulai dari Ivan Gunawan hingga Shaheer Sheikh, sontak saja kedekatannya dengan Robby Purba disebut gimmick atau settingan.

Dikutip dari TribunnewsBogor.com yang melansir Youtube Melaney Ricardo, istri Tyson Lynch ini awalnya menyinggung kedekatan Robby Purba dnegan Ayu Ting Ting dan Sophia Latjuba.

"Robby itu katanya sempat deket sama 2 artis yang hot," ucap Melaney Ricardo, Jumat (4/10/2019).

"Sebutin lah," tegas Robby Purba mendesak Melaney Ricardo.

"I'm gonna mention them. Banyak banget fans mereka yang udah berharap, Robby Purba akan menjadi pasangan mereka. Mereka itu berharap banyak. Yang pertama Ayu Ting Ting and the second one is Sophia Latjuba,"