New Triton Hadir di Banjarmasin, Target Penjualan 40 Unit Perbulan

New Triton dihadirkan PT MMKSI bersama PT Barito Berlian Motor selaku Mitsubishi Motors authorized dealer, di Treepark Hotel Banjarmasin,Jumat (18/10/2019) malam.

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Produk Double Cabin terbaru New Triton dihadirkan PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi bersama PT Barito Berlian Motor selaku Mitsubishi Motors authorized dealer, Jumat (18/10/2019) malam.

Bussines Manager PT Barito Berlian Motor, Rudy Lim menargetkan penjualan New Triton dapat terealisasi di angka 40 unit untuk area Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Target tersebut realistis didukung dengan pencapaian Triton yang menjadi market leader untuk mobil jenis pick up di Kalsel, dengan market share sebesar 80 persen periode Januari-Agustus 2019," jelasnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

New Triton yang memiliki enam varian dipamerkan melalui acara New Triton Customer Gathering yang digelar di Treepark Hotel Banjarmasin.

PT Barito Berlian Motor yang berlokasi di Jalan A Yani Km 22 Landasan Ulin Banjarbaru konsisten menggelar gathering serupa kepada konsumen loyal Mitsubishi.

Rudy Lim menambahkan, New Triton Customer Gathering merupakan lanjutan dari peluncuran New Triton sebagai model double cabin pick-up terbaru dari Mitsubishi Motors kepada masyarakat yang dilaksanakan di tujuh kota di Indonesia, salah satunya Banjarmasin.

"Kami juga memberikan penawaran terbaik bagi konsumen loyal serta ada doorprize menarik bagi konsumen yang membeli varian teranyar New Triton, serta aktivitas service dan spare part," ujarnya.

Segmen terbesar pembeli unit Triton didominasi sektor pertambangan, disusul sektor perkebunan, serta segmen individu untul hobi dan lifestyle.

Sementara itu dijelaskan Area Coordinator Kalimantan, Sulawesi, dan IBT Section PT MMKSI, Budiawan Arief Anggoro, ada enam varian teranyar yakni New Triton yakni Ultimate AT Double Cabin 4WD, Exceed MT Double Cabin 4WD, GLS Double Cabin 4WD, HDX MT Double Cabin 4WD, HDX MT Single Cabin 4WD, dan GLX HR MT Single Cabin 2WD.

"Harga On The Road Banjarmasin untuk varian yang paling premium Ultimate AT Double Cabin 4WD dibanderol Rp 536 juta. Harga varian lainnya mulai dari Rp 272 juta," paparnya.

Ada enam pilihan warna tersedia yaitu white diamond, sterling silver metalic, graphite gray metallic, white solid, jet black mica, dan red solid.

Lebih lanjut dikatakannya, New Triton memiliki pembaruan sisi ekterior yang lebih tangguh. Penyempurnaan sistem 4WD memberikan peningkatan performa off-road.

Selain itu dilengkapi perangkat smart technology dan Safety features, di antaranya 7 SRS, Blind Spot Warning, Forward Collision Mitigation System, Rear Cross Traffic Alert, dan Automatic High Beam.

Dia juga menyebutkan selama 40 tahun pick-up Mitsubishi Triton mendapatkan apresiasi dan minat yang cukup tinggi, lebih dari 4,9 juta unit dipercaya penggunanya untuk membantu dalam menjalankan bisnis atau usaha. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)