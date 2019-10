SEKARANG Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra Main! Final Denmark Open 2019 Sempat Berhenti, Live TVRI

Sedang berlangsung! Denmark Open 2019 Sempat Dihentikan Gara-gara Alarm Kebakaran, Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra Main

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Denmark Open 2019 dan laga sempat dihentikan akibat alarm kebakaran yang berbunyi saat laga ganda putri, Baek Ha Na/Jung Kyung Eun vs Chen Qing Chen/Jia Yi Fan sedang berlangsung di Youtube BWF dan Live Streaming Usee TV.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Federasi Badminton Denmark, alarm tersebut berbunyi diakibatkan mesin popcorn yang berada di ruangan tanpa ventilasi.

Link Live Streaming Denmark Open via Live Streaming Usee TV atau Siaran Langsung TVRI sudah bisa dilanjutkan. Saat ini Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra Main di Final

"The arena for DANISA DENMARK OPEN presented VICTOR was evacuated due to a fire alarm. But it was a false alarm. It was caused by a popcorn machine where there was no ventilation. Everything is now good and we are ready to continue," tulis akun resmi federasi badminton Denmark.

Beberapa saat kemudian setelah insiden tersebut, pertandingan pun dilanjutkan kembali. Usai laga ganda putri, pertandingan akan dilanjutkan laga Marcus/Kevin vs Ahsan/Hendra di Final.

Siaran langsung TVRI Final Denmark Open 2019 tersaji pada Minggu (20/10/2019).

Link Live streaming Denmark Open 2019 dapat diakses di live streaming TV Online Usee Sport 2 (berbayar) dan live streaming youtube BWF (gunakan VPN).

Bagi kedua pasang pemain, ini merupakan pertemuan ke-12. Namun, Marcus/Kevin memegang keunggulan dengan 9-2.

Partai puncak ini juga menjadi pertemuan kelima bagi kedua pasang pemain pada kalender kompetisi 2019.