Lahiran Puput Nastiti Devi Kian Dekat! Video Ahok Nyanyi Ungkap Kehamilan Eks Ajudan Veronica Tan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lahiran Puput Nastiti Devi Kian Dekat! Heboh Video Ahok Nyanyi Ungkap Umur Kehamilan Eks Ajudan Veronica Tan

Setelah foto pernikahan Basuki Tjahaja Purnama ( BTP ) alias Ahok dengan Puput Nastiti Devi terkuak ke publik, saat ini ramai menunggu kabar kehamilan dan lahiran mantan ajudan Veronica Tan.

Waktu lahiran dan umur kehamilan Puput Nastiti Devi yang mengandung anak Ahok BTP memang tak diketahui pastinya. Namun diprediksi, anak Veronica Tan dalam waktu dekat akan punya adik lagi.

Postingan terbaru politikus muda mengungkap foto terbaru Puput Nastiti Devi bersama mantan suami Veronica Tan, Ahok BTP yang sedang nyanyi.

Seorang politikus muda yang merupakan Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Diaz Hendropriyono unggah video Basuki Tjahaja Purnama alias BTP alias Ahok bernyanyi.

Diketahui, dalam postingan video Diaz Hendropriyono tersebut nampak suami Puput Nastiti Devi menyanyikan lagu berjudul We Are The Champions.

Selain unggah video Ahok nyanyikan lagu We Are The Champions dari Band Queen, turut Diaz Hendropriyono unggah foto Puput Nastiti Devi yang diduga tengah mengandung.

Berikut, unggahan video Diaz Hendropriyono di Instagram, penampakan Ahok BTP nyanyi lagi Queen We Are The Champions, pada Kamis (24/10/2019).

"Once a champion, you will always be called "champ" forever. The beauty of being one

.

We are the champions my friends

We'll keep on fighting till the end