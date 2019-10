LINK Live Streaming TV Online Bali United vs Barito Putera Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar

Live Streaming Bali United vs Barito Putera Liga 1 2019, Siaran Langsung Indosiar dan Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Bali United Vs Barito Putera Shoppe Liga 1 2019 akan tayang di Live Streaming TV online Vidio.com.

Siaran langsung Indosiar dan Live Streaming Indosiar menayangkan siaran langsung Bali United akan menjamu Barito Putera pada lanjutan Shoppe Liga 1 2019, Minggu (27/10/2019) malam WIB.

Live Streaming Bali United vs Barito Putera Liga 1 2019 akan tayang via siaran langsung Indosiar dan mulai kick off jam 18.30 WIB.

Pertandingan akan tersaji di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar.

Jelang laga ini, Bali United bertekad mempertahankan rekor bagus timnya di kandang saat menjamu Barito Putera pada lanjutan Liga 1 2019.

Dari 11 laga yang sudah mereka mainkan di kandangnya sendiri, Bali United mencatat rekor sempurna dengan menyapu bersih kemenangan.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra alias Teco bertekad untuk terus melanjutkan catatan positif tersebut.

"Saya rasa pertandingan besok (hari ini) akan sangat penting buat kami," kata Teco dikutip tribunpontianak.co.id dari laman resmi klub Bali United.

"Kami akan main di kandang. Mudah-mudahan kami bisa main bagus lagi dan menang seperti pertandingan sebelumnya," ujarnya menambahkan.