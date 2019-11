Live Streaming Vidio.com! Hasil Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC Liga 1 2019 : Skor Babak I 2-0

BANJARMASINPOST.CO.ID - Hasil Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC di pekan ke-26 Liga 1 2019, Jumat (1/11/2019) sore, siaran langsung di Indosiar dan live streaming vidio.com di babak pertama berakhir 2-0.

Tuan rumah Perseru Badak Lampung FC berhasil unggul atas Arema FC dalam laga yang disiarlan langsung Indosiar dan live streaming TV Online vidio.com.

Laga Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC Liga 1 2019 dari Stadion Sumpah Pemuda.

Gol Marquinhos dan Hariyanto yang bisa membuat PBadak Lampung FC unggul 2-0 dari Arema FC di babak pertama.

Sejumlah pemain pelapis meramaikan laga Perseru Badak Lampung FC vs Arema FC.

Arema FC menurunkan pemain yang biasanya duduk di bangku cadangan.

Nama seperti Sunarto, Takafumi Akahoshi, Ricky Ohorella, dan Jayus Hariono dimainkan sejak menit awal.

Masuknya para pemain ini menjadi starting eleven ini karena absennya enam pemain andalan Arema FC, yakni Dedik Setiawan, Sylvano Comvalius, Hendro Siswanto, Hanif Sjahbandi, M Rafli dan Agil Munawar.

“Kami sudah menyiapkan para pemain pengganti. Kami pastikan mereka siap bermain,” kata Milomir Seslija, pelatih Arema FC dilansir Bpost Online dari SURYAMALANG.COM.

Tuan rumah Badak Lampung FC langsung unggul cepat atas tamunya, Arema FC lewat kaki Marquinhos di menit ke-9 .