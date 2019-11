LINK Live Streaming TV Online Borneo FC vs Badak Lampung Liga 1 2019 di O Channel, Live OChannel

Live streaming Borneo FC vs Badak Lampung FC Liga 1 2019 pekan 27 hari ini, Live Streaming O Channel dan Live Streaming TV Online Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Live Streaming OChannel dan Live Streaming vidio.com sore ini Selasa (5/11/2019) sajikan pertandingan Liga 1 2019 antara Borneo FC melawan Badak Lampung FC dalam lanjutan pekan 27.

Live streaming Borneo FC vs Badak Lampung FC Liga 1 2019 bisa diakses via Live Streaming O Channel ( via live streaming tv online Vidio.com ) mulai pukul 18.30 WIB.

Laga antara Borneo FC vs Badak Lampung FC akan dilangsungkan di Stadion Segiri, Kota Samarinda dan siaran langsung via Live Streaming OChannel.

Pesut Etam, Julukan Borneo FC bertekad menjadikan laga melawan Badak Lampung FC sebagai momen kebangkitan setelah meraih hasil mengecewakan di laga sebelumnya.

Tim besutan Mario Gomez harus terhenti laju positifnya saat dikalahkan oleh Barito Putera dengan skor tipis 1-0.

Kekalahan tersebut membuat laju Borneo FC yang tak terkalahkan dalam delapan laga terakhirnya akhirnya terhenti ditangan tim asuhan Djajang Nurdjaman.

Alhasil laga melawan Badak Lampung FC akan dijadikan momen kebangkitan untuk kembali meriah kemenangan agar bisa bersaing di papan atas klasemen.

Dikutip dari laman resmi klub, Borneo FC yang bertindak sebagai tuan rumah mendapatkan kabar baik jelang laga melawan Badak Lampung FC.

Skuat asuhan Mario Gomez mendapatkan angin segar dengan pulihnya Matias Conti dan Abdul Rahman dari cedera yang mereka alami.