Klasemen Liga 1 2019 Usai Hasil Persib vs PSIS & PSM vs Kalteng Putra 2-1, PSS vs Bali United 0-0

Klasemen Liga 1 2019 Usai Hasil akhir Persib Bandung vs PSIS Semarang 2-1, PSS Sleman vs Bali United 0-0 & Hasil PSM makassar vs Kalteng Putra 2-1.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Klasemen Liga 1 2019 Pekan 27 mengalami perubahan usai Hasil akhir Persib Bandung vs PSIS Semarang 2-1, PSS Sleman vs Bali United 0-0 & Hasil PSM vs Kalteng Putra 2-1 pada Rabu (6/11/2019).

Persib Bandung meraih kemenangan dengan skor 2-1 atas PSIS Semarang dalam lanjutan Liga 1 2019 via gol Ezechiel N'Douassel dan Febri Hariyadi.

Atas hasil tersebut, Persib Bandung kokoh di posisi 8 klasemen Liga 1 2019 sementara dengan torehan 37 poin dari 26 pertandingan.

• SESAAT LAGI Link SCTV! Live Streaming TV Online Vitoria SC VS Arsenal Liga Europa, Live Usee TV

• Cuplikan Gol & Hasil Akhir Timnas U-19 Indonesia vs Timor Kualifikasi Piala Asia, Skor Akhir 3-1

• LINK Live Streaming TV Online Lokomotiv Moscow vs Juventus Liga Champions, Siaran Langsung SCTV

• LIVE SCTV! Link Live Streaming TV Online Vitoria SC vs Arsenal Liga Europa, TV Online Usee TV

Sedangkan PSIS berada di posisi 13, hanya tiga strip di atas zona degradasi.

Di pertandingan lain, PSM Makassar berhasil menang atas Kalteng Putra dengan skor akhir 2-1.

Kekalahan tersebut membuat Kalteng Putra semakin terpuruk di dasar klasemen, sedangkan PSM berada di posisi 9 dengan 36 poin.

Pemimpin klasemen Liga 1 2019 saat ini, Bali United hanya mampu bermain imbang dengan PSS Sleman. Tambahan 1 poin membawa Bali United semakin kokoh di puncak klasemen, sedangkan PSS Sleman berada di posisi 5 dengan 40 poin.

JALAN PERTANDINGAN PERSIB VS PSIS

Persib Bandung menjamu PSIS Semarang di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Rabu (6/11/2019).