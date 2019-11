LIVE RCTI! Link Live Streaming Mola TV Timnas U-19 Indonesia vs Timor Leste, Kualifikasi Piala Asia

Link Live Streaming RCTI Timnas U-19 Indonesia Vs Timor Leste dalam kualifikasi Piala Asia U-19 2020 malam ini juga tersaji di www.Mola.TV.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Live Streaming Mola TV Timnas U-19 Indonesia Vs Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U-19 2020 dijadwalkan dapat diakses pada Rabu (5/11/2019).

Timnas U-19 Indonesia Vs Timor Leste di kualifikasi Piala Asia U-19 2020 disiarkan langsung RCTI. Live streaming Timnas Indonesia Vs Timor Leste dapat diakses via Mola Polytron Matrix atau Mola Polytron streaming, serta melalui Live Streaming TV Online Mola.tv (gratis).

Siaran Langsung RCTI Timnas U-19 Indonesia Vs Timor Leste juga dapat diakses di Metube.id mulai pukul 18.15 Wib.

Jelang Timnas Indonesia vs Timor Leste, timnas U-19 Indonesia terpaksa melakukan perubahan skuad

Muhammad Fadhil Adhitya Akshah mengalami cedera di latihan terakhir dan digantikan oleh Fadillah Nur Rahman dari Diklat Ragunan.

Kendati demikian, pelatih timnas U-19, Fakhri Husaini, menyatakan bahwa keseluruhan timnya telah siap menyambut pertandingan perdana dalam Kualifikasi Piala Asia U-19.

“Bahwa ada satu pemain harus diganti, yakni Fadil. Dia mengalami cedera di latihan terakhir dan diganti Fadilah Nur Rahman dari Diklat Ragunan. Namun, secara keseluruhan, semua pemain siap,” ujar Fakhri dalam konferensi pers jelang laga yang dikutip dari laman PSSI.

Fakhri menambahkan bahwa para pemainnya sangat antusias dalam menyambut kompetisi ini.

Ia menyatakan bahwa Bagus Kahfi dan kawan-kawan telah berjanji untuk tampil maksimal dan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki demi mengangkat nama Indonesia di kancah internasional.