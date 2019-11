Keberuntungan Luna Maya Usai Reino Barack Pilih Syahrini, Sisi Negatif Mantan Sandra Dewi Diungkap

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keberuntungan Luna Maya setelah Reino Barack pilih Syahrini jadi istrinya. Sisi negatif mantan Sandra Dewi diungkap pakar ini.

Yosandy Lip San menyebut bahwa Luna Maya beruntung tak dinikahi suami Syahrini, Reino Barack.

Lantas bagaimana bisa hal ini terjadi pada Luna Maya, Reino Barack dan Syahrini?

Yosandy Lip San merupakan seorang ahli Grafologi atau ahli pembaca karakter seseorang melalui tulisan tangannya.

• Pernikahan Yuni Shara & Raffi Ahmad yang Kini Suami Nagita Slavina Urung, Kakak Krisdayanti Kapok?

• Terciduk! Roger Danuarta & Cut Meyriska Ciuman Bibir di Tempat Umum, Kolom IG Fans Langsung Begini

• Keterkejutan Dokter Saat Dylan Carr Sadar dari Koma, Sohib Suami Irish Bella, Ammar Zoni Tanya Ini

• Gugatan Cerai Barbie Kumalasari pada Galih Ginanjar Ternyata Sudah Dipikirkan Seteru Nikita Mirzani

Yosandy pun mengungkap karakter Reino Barack melalui tulisan tangannya yang sempat heboh jelang pernikahannya dengan Syahrini.

Tulisan tangan tersebut merupakan kartu ucapan selamat ulang tahun untuk Luna Maya di tahun 2015 lalu.

"Happy birthday my dear,

Remember to enjoy every step of the way and that age is merely a number.

Live the life like you deserve it.

I love