BANJARMASINPOST.CO.ID - Blak-blakan Luna Maya Soal Ryochin, Pria Jepang yang Disebut Pacar Baru Mantan Ariel NOAH.

Kabar yang paling sering dibicarakan soal hubungan asmara terbaru mantan kekasih Reino Barack itu adalah dengan pengusaha asal Malaysia, Faisal Nasimuddin. Luna Maya juga kerap dikabarkan balikan dengan penyanyi Ariel NOAH.

Namun nama baru muncul dalam daftar pria yang disebut-sebut dekat dengan Luna Maya. Adalah pria Jepang yang memiliki akun Instagram ryochin242.

Ryochin beberapa kali 'terciduk' warganet mengomentari akun Instagram Luna Maya dengan kalimat-kalimat yang terlihat akrab.

Hal tersebut turut pula dibahas di acara Insert Story Trans TV yang kemudian diunggah ulang akun Instagram penggemar Luna, Kamis (7/11/2019).

Saat itu Luna Maya yang hadir sebagai panelis diperlihatkan foto Instagramnya saat di Jepang mengenakan pakaian panda bersama sang sahabat.

Namun bukan fotonya yang membuat salah fokus.

Nadia Mulya sebagai host lantas menggoda Luna Maya karena di kolom komentar terdapat tulisan dari seorang pria dengan akun Instagram ryochin424.

"Nobody but us lol (Nggak ada yang lain kecuali kita lol)," begitulah bunyi komentar Ryochin.

"Luna bisa komentarin ini," tanya Nadia Mulya si host.